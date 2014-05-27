هجوم مفاجئ للنحل يقتل شاباً ويصيب آخر في تونس

لقي شاب تونسي حتفه ونقل آخر للعناية المركزة أمس الاثنين بعد تعرضهما للدغ نحل في هجوم مفاجئ بسيدي ثابت بمحافظة اريانة.

ونقلت وكالة تونس الرسمية عن عبد القادر السحيمي كاتب عام بلدية سيدي ثابت قوله "توفي شخص وأحيل آخر على قسم الإنعاش بمركز مقاومة التسمم بعد تعرضهما لهجوم مفاجئ من أسراب نحل".

وقال شاهد عيان إن "المتوفى شاب تعرض إلى هجوم شرس من النحل الذي حاصره داخل محله التجاري برفقة أحد الأشخاص نظرا لوجود بيوت النحل خلف محله".

وتابع أن الشخص الآخر تمكن من الهروب والحصول على الإسعافات، لكن صاحب المحل مات بعد سويعات من تعرضه للسعات النحل.

وأكد الكاتب العام لبلدية سيدي ثابت أن "البلدية تستعد لإصدار قرار بمنع تربية النحل داخل المناطق السكنية.