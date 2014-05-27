هزة أرضية خفيفة يشعر بها سكان الإمارات

قالت شرطة الشارقة على حسابها الرسمي على تويتر إن هزة أرضية خفيفة شعر بها سكان الإمارات العربية المتحدة حدثت هذا الصباح، واستمرت لثوانٍ، وأشارت إلى أن الهزة لم تسفر عن أضرار حتى الآن.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل وقوع هزة أرضية بسيطة على بعض مناطق الإمارات.

وقال المركز إنه تم رصد هزة أرضية في منطقة جزيرة قشم الساعة 9:44 صباحا بقوة 5.1 على مقياس ريختر، وبشدة 4 في منطقة رأس الخيمة على عمق 10 كم وتبعد بحدود 120 كم عن رأس الخيمة، وكانت محسوسة بشكل خفيف في الإمارات الشمالية ودبي وليس لها تأثير على الدولة.

وأكد العديد من مرتادي تويتر أنهم شعروا بالهزة في مكاتبهم، وخصوصا في منطقة مركز دبي المالي العالمي وما جاوره.

من جهته أكد مركز العاصفة وقوع هزة أرضية شعر بها أهالي المناطق الشمالية والوسطى والشرقية للدولة.