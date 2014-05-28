بالفيديو.. سعوديون يرقصون بهستيريا فرحاً بريال مدريد

لم تكن فرحة جمهور ريال مدريد بالفوز بكأس أبطال أوروبا فرحة إسبانية فقط، بل إنها أصبحت عالمية خصوصاً وأن النادي الملكي يحقق هذه البطولة للمرة العاشرة في تاريخه، الأمر الذي يجعله ملك الكؤوس الأوروبية.

هذه الفرحة التي اجتاحت مشجعي الفريق الملكي، كانت أشبه بهستيرية عندما قام مشجعون سعوديون في أحد فنادق السعودية بعد دخول الهدف الرابع لفريق ريال مدريد، بالقفز تارة في أرجاء قاعة العرض والبكاء تارة أخرى، بينما قام البعض الآخر بسجود شكر على الفوز الذي تحقق، مقلدين بذلك لاعبي كرة القدم.

مثل هذه الحالات الهستيرية ربما تعودت عليها الملاعب السعودية، ولكن ضمن الدوري الخاص بالمنطقة أو مسابقاتها، فنسمع مثلا عن إغماءات في داخل الملعب بسبب الفوز أو حتى الخسارة، إلا أنها هذه المرة كانت فرحة عالمية مدريدية.

الصفحة الرسمية لنادي ريال مدريد الإسباني قامت بوضع الفيديو الخاص بالجماهير السعودية وهي تحتفل بفرحتها في أحد الفنادق السعودية على "فيسبوك"، الأمر الذي ساهم بانتشاره، كما أنها وضعت صورا لفرحة اللاعبين بأقوى بطولة عالمية وسط شوارع مدريد، وصورا أخرى لفرحة الجماهير العاشقة للنادي الملكي من مختلف أنحاء العالم.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني حقق فوزا ساحقا على غريمه وابن بلدته اتلتيكو مدريد بنتيجة 4-1 بعدما كان الأخير متقدما طوال دقائق المباراة إلا أن النادي الملكي حقق التعادل لينتفض في آخر دقائق المباراة ويسجل أربعة أهداف متوجاً نفسه كبطل لدوري أبطال أوروبا.