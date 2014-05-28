بالفيديو.. مقتل لاعب سيرك بقفزة خاطئة أمام الجمهور

يذهب الناس عادة إلى السيرك لمشاهدة لوحات راقصة مسلية، وقفزات بهلوانية تخطف الأنفاس، وألعاب خفة مدهشة، إلا أن أحداً لم يكن يتصور أنه سيشاهد مقتل لاعب سيرك أمام عينيه.

فقد تحول عرض استعراضي في البرازيل إلى مأساة حقيقية، بعد أن قفز لاعب من الأعلى ليسقط أرضاً، بشكل مفاجئ.

وأفادت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن لاعب سيرك برازيلي لقي مصرعه أثناء أداء لعبة أكروبات، حين قفز عن طريق الخطأ، ولم يصل إلى الجهة الأخرى بل سقط على خشبة المسرح، وتوفي بعد أيام من الحادثة متأثرًا بجروحه الخطيرة.

وتظهر في الفيديو المتداول على يوتيوب لحظة سقوط ويلسون جوميز باريتو (28 عاماً) من ارتفاع يتجاوز العشرة أمتار، بعد أن اختار الجهة الخطأ ليقفز منها، وهرع إليه زملاؤه والطاقم الطبي أملاً في إنقاذه.

ونقلت وسائل الإعلام البرازيلية عن الطاقم الطبي، أن باريتو كان واعياً لحظة سقوطه وشكا من كسر في كوعه، لكن حدث ورم في مخه بعد يومين من الحادثة مما تسبب في وفاته يوم 19 مايو الجاري.