بالفيديو.. يمني يطالب مذيعاً على الهواء بإعادة بدلته

فاجأ متصل مذيعاً على "قناة اليمن" طالباً منه أن يعيد له "حلته" المستعارة بأسرع وقت ليتمكن من حضور عرس، مما سبب إحراجا كبيرا للمذيع.

وفي الفيديو الذي نشر على موقع "يوتيوب"، مساء أمس الثلاثاء، مستقطبا الكثير من التعليقات والمشاهدات، يظهر لحظة الإحراج التي تعرض لها المذيع محاولا استدراك الموقف من خلال قطع الاتصال والخروج إلى فاصل إعلاني.

وأثار المشهد الكثير من التعليقات الساخرة من المذيع، فيما شكك آخرون في مصداقيته معتبرين أن القصة تم تحريفها، لأن المتصل ليس صديقا للمذيع كما هو وارد في العنوان المرفق بالفيديو بل هو مجرد شاب اتصل برقم خاطئ.