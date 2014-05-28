بعد رقصها أمام اللجنة الجيران ينقذون مصرية من الطلاق

تسبب الرقص والكرنفالات الاحتفالية أمام اللجان الانتخابية في مشاجرة عائلية كادت أن تؤدي إلى طلاق زوجة مصرية لولا تدخل الجيران.

ويرجع سبب المشاجرة - كما تقول صحيفة "الشروق" - إلى تلقي (ن ص) عامل محارة بشارع سعد إمام بالطالبية بمنطقة الهرم محافظة الجيزة، مكالمة من شقيقه (م ص) يخبره بأن زوجته ظهرت على شاشة إحدى القنوات الفضائية ترقص مع عدد من الفتيات أمام إحدى اللجان بشارع الهرم، الأمر الذي دفعه إلى الاتصال بزوجته فوراً وإخبارها بعدم العودة للمنزل وذهابها لمنزل والدها، ولولا تدخل الجيران لانتهت المشكلة بالطلاق.

وقال محمد أنور، أحد جيران الزوج، إن الأمور لا تستدعي الانفصال، موضحاً أن كل مصر رقصت وفرحت وهذا أمر عام، وأن الزوجة لم تتمالك نفسها وعبرت عما بداخلها من فرحة مثل غيرها من المصريات.