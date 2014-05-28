خلط بين طفلتين بجوهانسبرغ والأمّان تريدان فتاة واحدة

اكتشفت مواطنتان من جنوب إفريقيا أن طفلتيهما، البالغتين ثلاث سنوات الآن، استبدلتا عند الولادة في حضانة المستشفى، وتريد واحدة منهما استعادة طفلتها الأصلية في حين تريد الأخرى الاحتفاظ بالطفلة التي لديها، على ما ذكرت الصحف المحلية اليوم الأربعاء.

وكُشف عن هذه القضية عندما بدأت إحدى الوالدتين ملاحقات ضد شريك حياتها السابق للحصول على نفقة منه. وقد ادعى هذا الأخير أنه ليس والد الطفلة، وهذا ما أكدته فحوص الـ"دي. إن. إيه" (الحمض النووي)، على ما ذكرت صحيفة "تايمز". لكن الفحوصات أظهرت أيضاً أنها ليست ابنة الوالدة.

وأقر مستشفى إحدى ضواحي مدينة جوهانسبرغ بالخطأ، وقد رفعت القضية إلى القضاء.

والتقت الوالدتان ابنتيهما الأصليتين في ديسمبر، وتريد إحداهما استعادة طفلتها بينما تريد الأخرى الاحتفاظ بالابنة التي تربيها منذ عام 2010.

وطلبت محكمة بريتوريا من المركز القانوني لشؤون الأطفال في جامعة العاصمة الجنوب إفريقية تحديد الحل الأفضل لمصلحة الطفلتين في الأشهر الثلاثة المقبلة.