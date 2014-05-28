فرشاة أسنان مستعملة بـ4 آلاف دولار

تعرض للبيع في مزاد فرشاة أسنان استخدمها قائد مركبة "ابولو 13" الشهيرة التي باءت بالفشل، على ما ذكرت دار "نايت د. ساندرز" للمزادات في لوس أنجلوس.

ويقدر سعر فرشاة الأسنان بـ4 آلاف دولار، وهي من ماركة "أورال بي-40" استخدمها قائد المركبة جاك سويغرت خلال مهمة "ابولو 13" في العام 1970. وقد حل سويغرت في اللحظة الأخيرة مكان أحد زملائه الذي أصيب بالحصبة.

وكان يفترض أن تكون هذه المهمة الرابعة التي تحط على القمر، إلا إنها فشلت بعد انفجار أحد خزانات الأكسيجين بعد 55 ساعة على الانطلاق.

وبعد مغامرات كثيرة، تمكن جاك سويغرت وزملاؤه من العودة سالمين إلى الأرض.

وكانت المهمة محور فيلم بعنوان "أبولو 13" في العام 1995 من بطولة توم هانكس وكيفين بايكون الذي قام بدور سويغرت.

وقد توفي سويغرت العام 1982 جراء إصابته بسرطان في العظام عن 51 عاماً.

وتعرض مقتنيات أخرى لرائد الفضاء هذا للبيع في المزاد، من بينها بزة فضائية بلون الخردل (6600 دولار) وقلم حبر خاص سافر على متن "ابولو 13" (8250 دولارا) فضلا عن الكثير من الشارات المختلفة.

ويجرى المزاد في 29 مايو.

وبيع مقبض تابع لمهمة "أبولو 15" الأسبوع الماضي في مزاد بأكثر من 610 آلاف دولار وهو السعر الأعلى لقطعة عائدة إلى وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) على ما أفاد خبراء.