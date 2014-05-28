فيديو مذهل لامرأة تعيش مع نمرين وتلاعبهما كقطط أليفة

أذهلت سيدة أميركية كل مَنْ شاهدها تتكلم عن حياتها مع نمرين بنغاليين، ربّتهما في حديقة منزلها. ففي مقابلة معها أكدت جانيس هالي أن النمرين بمثابة ولدين لها، فهي تداعبهما، وتقبلهما، وتسرّح لهما شعرهما، حتى أنها تقبلهما في الوجه.

وأظهر فيديو تم تداوله على "يوتيوب" جانيس تعانق النمرين وتلاعبهما وكأنهما قطط أليفة.

وفي التفاصيل أن جانيس بدأت تبدي اهتماماً بالنمور قبل 20 عاماً، حين قرأت إعلاناً عن دورة تجريب للراغبين في التقرب من هذه الحيوانات واكتساب مهارات التواصل معها، فقررت الالتحاق بها، لتكتشف في ما بعد أنها تكنّ حباً للنمور، فقررت بعد عامين من الدورة التدريبية شراء نمور لتعيش معها في بيتها، حيث يعيش النمران صابر وجاندا الآن في المنزل الواقع بمدينة دافنبورت في ولاية فلوريدا الأميركية.

ويبلغ وزن كل من النمرين البنغاليين 270 كغم، بالإضافة إلى أنهما يتمتعان بأنياب حادة، لكن هذا الأمر لا يسبب أي نوع من الارتباك أو الخوف على ما يبدو لجانيس التي تطعم "ابنيها" كما تصفهما بيدها وتداعبهما، حتى أنه لا يحلو لصابر النوم إلا حين يكون في حضنها.