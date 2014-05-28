هذه صور زفاف كيم كارديشيان في إيطاليا

نشرت مجلة " E! " الصور الأولى الحصرية لزفاف نجمة تلفزيون الواقع كيم كارديشيان، من مغني البوب الشهير كانيي وست في "فورت بيلفيديري" في فلورنسا الإيطالية. وهو الزفاف الذي رشحه المراقبون ليكون "الزفاف رقم واحد في هذه السنة".

وكان فستان كيم لطبعة 2014 مختلفا جذريا عن فستان زفافها مع نجم السلة الأمريكي كريس همفريز عام 2011. وأطلقت كيم اسم "الحورية" على فستانها الجديد بينما اختارت اسم "الأميرة " على فستان عام 2011.

ووسط حفل حضره أهل الزوجين وبعض الأصدقاء، ظهرت كيم بفستان أبيض من تصميم جيفنشي، وظهر زوجها كانيي ببذلة سوداء أنيقة وربطة عنق "فراشة".

وكالعادة أبهرت كيم كارديشيان زوار حفلتها، خصوصا الفستان الأبيض الطويل، ومنحت النجمة الأمريكية فرصة لالتقاط صور لها، وبعدها التف الضيوف لتناول العشاء حول طاولة بطول 70 مترا من الرخام الفخم، من تصميم غوالتيرو فانيلي.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارديشيان وخطيبها مغني الراب كيني ويست قد أعلنا عن شروط صعبة، لحضور حفل زفافهما، منها، ألا يحمل المدعوون هواتفهم النقالة، وتوقيع الضيوف على وثيقة "احترام السرية"، مما يعرضهم للمساءلة القانونية في حال تسرب أخبار عن الحفل.