بالفيديو..شبح بمباراة بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند

شهدت مباراة بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ التي أقيمت الأسبوع الماضي في نهائي كأس ألمانيا لقطة غريبة بظهور ظل أحد الأشخاص داخل ملعب المباراة، بحسب مقطع فيديو أوردته صحيفة "هافينغتون بوست"، أمس الأربعاء.

وظهر ذلك الشبح داخل الملعب وهو يجري بسرعة كبيرة إلى جانب مدافعي بايرن ميونيخ، وكأنه يشارك في المباراة، قبل أن يختفي سريعاً.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها شبح خلال مباراة لكرة القدم، ففي أبريل الماضي ذهل جمهور ملعب كرة قدم في بوليفيا بظهور شبح يجري بين المشجعين، ومرّ الشبح بشكل سريع بين مقاعد الجمهور، وعبر الحواجز الموجودة بينها بطريقة غير مرئية أثارت الدهشة والرعب في قلوب الحاضرين في ملعب.

ووثق ذلك الحادث بمقطع فيديو التقط خلال نقل قناة فضائية للمباراة، وبدأ المحللون يتبادلون وجهات النظر عن هذا الظهور وطبيعته.

ويذهب بعض المفسرين إلى أن ما يظهر هو عبارة عن ظل اللاعبين الذي تعكسه الأضواء والشاشات في الملعب، إلا أن البعض الآخر يفضل الاعتقاد بأن أشباح الأموات تشارك في المباريات.