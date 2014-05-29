رقص المصريين بالانتخابات يحظى بمتابعات دولية واسعة

لم تحظَ الانتخابات الرئاسية المصرية بمتابعة إعلامية محلية ودولية واسعة فقط، بل نجحت مشاهد الرقص أمام اللجان في أن تستحوذ على مساحة كبيرة من الاهتمام والمتابعة من جانب وسائل الإعلام العالمية.

الموقع الأميركي "buzzfeed" نشر عدة فيديوهات أمام اللجان، واختار 3 منها وصفها بالأفضل مؤكداً أن الرقص كان تعبيراً من المصريين عن فرحتهم بعبور بلادهم لبر الأمان ورغبتهم في عودة الاستقرار المنشود.

وبعيداً عن الموقع فقد حازت فيديوهات رقص المصريين على آلاف المشاهدات والمتابعات على مواقع "يوتيوب" وشبكات التواصل الاجتماعي، وأكد المعلقون أن مظاهر الرقص في الانتخابات كانت تقليداً جديداً ابتدعه المصريون وسيكتب في التاريخ باسمهم.