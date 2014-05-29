شاهد صناعة الطائرة في ثلاث دقائق

كشف مقطع فيديو من عملاق صناعة الطائرات، شركة بوينغ الأميركية، عن مراحل صناعة طائرة الخطوط الكندية الجديدة من طراز 787.

ويوضح الفيديو، وتبلغ مدته 3 دقائق، عملية تصنيع الطائرة في كافة مراحلها من خلال توريد الأجزاء المصنعة مسبقا إلى حظيرة تجميع الطائرات في شركة بوينغ من أجل التجميع النهائي للطائرة، وإضافة اللمسات النهائية والأخيرة عليها، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأربعاء.

وهيكل الطائرة الجديدة مصمم على أحدث الطرز التكنولوجية، ومصنوع من ألياف الكربون.

والطائرة تبلغ سعتها 251 مقعدا، من بينها 20 مقعدا مخصصا لدرجة رجال الأعمال، و21 مقعدا للدرجة السياحية الممتازة.

ويوفر تصميم الطائرة الراحة لكافة فئات المسافرين. وثمة أخبار أنها ستكون ذات كفاءة عالية في استخدام الوقود.

وتخطط شركة طيران كندا للحصول على 37 طائرة من هذا الطراز، ستكون بمثابة الحجر الأساسي لعمليات توسعها عالميا.