أعدت له العدس بدل اللحم فضربها حتى الموت

أدين باكستاني في الخامسة والسبعين في نيويورك بتهمة قتل زوجته التي أعدت له طبقاً من العدس في حين أنه كان يفضل أكل اللحم.

نور حسين الذي كان يعتبر أن من حقه "تأديب" زوجته البالغة 66 عاماً انهال عليها بالضرب بعصا خشبية في الثاني من أبريل 2011 بعدما اكتشف أنها أعدت العدس في حين أنه طلب أن تحضر له طبقاً يحوي لحم الماعز.

وقال الرجل السبعيني إن نازار وهي زوجته الثالثة "قللت من احترامي" من خلال شتمه.

وكان يواظب على ضربها منذ 15 عاماً في شقتهما في بروكلين.

وطلبت جولي كلارك محامية نور حسين أن يحاكم موكلها بتهمة القتل غير العمد لأنه لم يكن ينوي قتل زوجته التي تعرضت للضرب مرات عدة على رأسها وجسمها.

إلا أن القاضي ماثيو ديميك أدانه بتهمة القتل العمد بعد محاكمة تميزت بشهادات مؤلمة وصور تثير الصدمة بعضها يظهر وجه الضحية منتفخاً وجثمانها ممداً على سرير ملطخ بالدماء.

ويواجه الزوج الآن عقوبة تتراوح بين السجن 25 عاماً والسجن مدى الحياة عند إصدار الحكم في حقه في 16 يونيو.

وقالت جارة للزوجين إنهما كانا يتشاجران منذ سنوات طويلة وإنها سمعت نازار تبكي وتصرخ في الليلة التي قضت فيها جراء الضرب.

وقالت محامية حسين "لقد تربى على فكرة أن من حقه تأديب زوجته".

