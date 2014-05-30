بالفيديو.. شارابوفا تنفجر ضاحكة على صديقها

يبدو أن نجمة التنس الحسناء ماريا شارابوفا لا ترى أي حرج في نشر مشاهد من حياتها الشخصية ويومياتها، فبكل عفوية نشرت مقطع فيديو لها أثناء تسوقها برفقة أصدقائها. وبدت النجمة في الفيديو وكأنها لم تستطع تمالك نفسها وانفجرت بالضحك على صديقها، الذي بدا عاجزاً عن التعامل مع الموديلات الحديثة من السراويل.

ونشرت جميلة التنس الفيديو على حسابها الشخصي في فيسبوك وعلقت عليه ساخرة: إن السراويل لا تكون بمقاس واحد ومناسبة للجميع.

وفي التفاصيل.. إن شارابوفا ذهبت للتسوق بصحبة عدد من أصحابها، لتقوم بعدها باختيار سروال لصديقها "ماكس" وعرضه عليه. لكن ماريا لم تستطع تمالك نفسها عندما رأت ماكس مرتدياً السروال بعد جهد جهيد، ليحاول المشي به بطريقة "سخيفة".

يذكر أن شارابوفا تشارك الآن في بطولة رولان غاروس للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.