مفاجأة.. اعرف الفائز بكأس العالم في كرة القدم!

خصص العالم البريطاني ستيفن هاوكينغ، الذي كرّس حياته لفهم وتفسير ألغاز الكون، جزءاً من وقته لحلّ لغز استعصى على الكثيرين، ألا وهو كيفية الفوز بكأس العالم في كرة القدم.

وأتى ذلك بطلب من شركة مراهنات، بحسب ما أوردت صحيفة التلغراف البريطانية، وهو ما استجاب له العالم ذو الـ72 عاماً، معتمداً على معطيات جميع نهائيات كأس العالم التي شارك فيها المنتخب الإنجليزي منذ إحرازه اللقب عام 1966.

وفي مؤتمر صحافي كشف هاوكينغ أنّ المعادلة تعتمد على الآتي:

- ضرورة أن يكون قميص المنتخب الإنجليزي أحمر حيث إن علماء من ألمانيا خلصوا إلى أنّ ذلك اللون يمنح الثقة لمرتديه بما يجعلهم يشعرون بأنهم المسيطرون على الوضع.

- ينبغي اعتماد خطة 4-3-3 بدلا عن 4-4-2.

- زيادة معدل الحرارة بخمس درجات يقلص حظوظ الفوز بنحو 60 في المئة.

- حظوظ الفوز تتضاعف في حال اللعب على ارتفاع أقل من 500 متر.

- زيادة حظوظ الفوز بنحو 30 في المئة في حال انطلاق مباريات المنتخب الإنجليزي في الثالثة بعد الظهر.

- الأخذ بعين الاعتبار أنّ 30 بالمئة من نهائيات كأس العالم فاز ببطولتها أصحاب الأرض.

فإن صحت تحليلاته ودراسته قد يكون اسم الفائز بكأس العالم لهذه الدورة معروفاً مسبقاً!

يذكر أن هاوكينيغ يعتبر من أبرز علماء الفيزياء النظرية على مستوى العالم. درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء. أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراة في علم الكون، له أبحاث نظرية في علم الكون وأبحاث في العلاقة بين الثقوب السوداء والديناميكا الحرارية، كما له أبحاث ودراسات في التسلسل الزمني. وقد أطلقت عليه العديد من الألقاب منها "أذكى رجل في العالم".