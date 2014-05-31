أنونيموس تهدد رعاة "المونديال" احتجاجاً على التكاليف

كشف "هاكر" (متسلل) يحمل اسم تشي كومودور أن مجموعة أنونيموس المتخصصة في التسلل إلى مواقع الإنترنت تستعد لشنّ هجوم عبر الإنترنت على الشركات الراعية لكأس العالم في البرازيل؛ احتجاجاً على الإنفاق المسرف على مباريات كرة القدم في بلد يكافح من أجل تقديم الخدمات الأساسية.

وكانت مجموعة أنونيموس الشهيرة تسللت، في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلى شبكات عمل الحاسوب الخاصة بموقع وزارة الخارجية البرازيلية وسربت العشرات من رسائل البريد الإلكتروني السرية.

وقال تشي كومودور المطلع على الخطة "لقد أجرينا بالفعل اختبارات في وقت متأخر من الليل، لمعرفة المواقع المعرضة للهجوم بصورة أكبر، ولدينا خطة للهجوم."

وأضاف خلال محادثة عبر خدمة الاتصال المرئي عبر الانترنت (سكايب) من مكان مجهول في البرازيل "هذه المرة نستهدف رعاة كأس العالم". وعندما طلب منه تحديد أهداف محتملة ذكر أسماء لشركات ترعى هذا الحث الضخم.

يأتي هذا في وقت، شابت البطولة التي يشارك فيها 32 فريقاً بالفعل تأخيرات مثيرة للارتباك في بناء الاستادات والغضب المنتشر في البرازيل بسبب التكاليف الباهظة لاستضافة البطولة في بلد يعاني نقصاً في الخدمات العامة. ويمثل التهديد بشن هجمات عبر الإنترنت مشكلة إضافية لمنظمي بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي من المقرر أن تبدأ في 12 يونيو في البرازيل.