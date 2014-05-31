اللبنانية علم الدين تدخل كلوني عالم السياسة

يبدو أن عشق السياسة الذي يشغل الكثير من اللبنانيين، انتقل إلى الممثل الأميركي، جورج كلوني، بعد ارتباطه بالمحامية اللبنانية البريطانية أمل علم الدين، حيث يخطط كلوني، وفق صحيفة "الديلي ميل"، للدخول إلى عالم السياسة بعد إتمام زواجه من أمل في شهر سبتمبر القادم، بعد 8 أشهر من علاقة حب رومانسية جمعتهما.

وقال صديق مقرب من كلوني، البالغ من العمر 53 عاما للصحيفة: "إنه طموح، ويسعى لدخول عالم السياسة قريباً"، مشيراً إلى أن كلوني ينوي القيام بأعمال إنسانية، كما أنه سينضم إلى حملة الديمقراطيين الانتخابية في عام 2016.

وأوضح الصديق الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن أمل التي تعد من أبرز الحقوقيين في العالم، تحفّز كلوني وتدعمه للمضي قدما في تحقيق طموحاته، مؤكدا أن وجودها إلى جانبه سيمنحه حظوظا أكبر لخوض سباق الانتخابات الحزبية.

ومن جانبها، كشفت أيضاً صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن كلوني، الناشط سياسيا والذي يعتبر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، صديقا له، يسعى للاندماج أكثر في عالم السياسة، متطلّعا نحو دور رسمي له في المستقبل القريب.

يذكر أن كلوني جسد عدة شخصيات سياسية في أفلامه الهوليودية الشهيرة من بينها "The ides of march" عام 2011.