وجد 125 ألف دولار في الشارع فأعادها لأصحابها

يبدو أن جو كورنيل، وهو رجل خمسيني من كاليفورنيا لم يطاوعه ضميره بالاحتفاظ بمبلغ 125 ألف دولار بعد أن عثر عليها في الشارع. فبعد أن وجد حقيبة تحتوي على 125 ألف دولار، أكد أنه أعادها إلى الشركة التي تملك الشاحنة المدرعة التي سقطت منها الحقيبة عن غير قصد، لأن "هذا هو الشيء الصحيح الذي يجب فعله."

وقال جو لصحيفة "فرسنو بي" إنه شاهد حقيبة النقود تسقط من سيارة نقل النقود المدرعة التابعة لبرينكس عندما كانت تمر عبر قضبان سكك حديدية في وسط فرسنو ظهر يوم الخميس. وأضاف أنه التقط الحقيبة ووجدها محشوة بالدولارات، فما كان منه إلا أن بدأ بالبكاء والاهتزاز، بحسب وصفه.

وأشار إلى أن كل شيء كان يدور بخلده من الأشياء الجيدة والأشياء السيئة، لكن كورنيل قرر في النهاية أن يبلغ رئيسة في موقع جيش الخلاص الذي يعمل فيه، وهو جزء من برنامج إعادة تأهيل من يتعاطون المخدرات، فاتصل الاثنان بسلطات إنفاذ القانون في فرسنو التي ساعدت على تسهيل عودة الحقيبة إلى برينكس.

في المقابل، أعلن متحدث باسم الشركة التي أضاعت المال، أن "برينكس" شكرت كورنيل على أمانته ومنحته 5000 دولار مكافأة و5000 دولار تبرعاً لجيش الخلاص.