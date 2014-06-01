شرطة دبي تعتزم اعتماد لغة الإشارة في مكالمات الطوارئ

تعتزم شرطة دبي توفير برنامج فيديو يمكن أصحاب الصم والبكم من التواصل مع القائمين على استقبال المكالمات الطارئة والتكلم معهم بلغة الإشارة.

وتعكف حالياً على تدريب 80 عنصراً من أفراد طاقم الشرطة المتلقين للمكالمات الطارئة على الرقم 999، في إدارة القيادة والسيطرة لخدمة المعاقين، خصوصاً فئة الصم والبكم، لتقديم دور إنساني غير تقليدي لخدمة هذه الفئة الحساسة.

وبحسب صحيفة الرؤية الإماراتية، أبلغ مدير إدارة القيادة والسيطرة في شرطة دبي العميد عمر الشامسي أن الإدارة تعمل على تدريب الأفراد في قسم تلقي المكالمات لاستخدام لغة الإشارة كلغة ثامنة، إضافة للغات الأخرى وهي، الروسية، الألمانية، الصينية، العربية، الإنكليزية، الأوردو، والفارسية.

وأكد الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى المكونة من عشرة أفراد من العدد الكلي، مع تدريب أفراد خدمة العملاء من الذكور والإناث في مركز الاتصال في شرطة دبي.

وجمعت المعلومات عن أصحاب الإعاقة، لبناء قاعدة بيانات، توفر سهولة التواصل مع هذه الشريحة في حالات الطوارئ المختلفة بعد التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية، أحد الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي.

وحول عدد أصحاب الإعاقة الذين سيستفيدون من الخدمات المقدمة ذكر الشامسي أن المجموع الكلي يبلغ 2307 معاقين، وتفصيلاً، 190 إعاقة سمعية، «صم وبكم» و96 إعاقة بصرية، و2021 إعاقة جسدية.