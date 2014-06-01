22 مليون عربي يهتمون بقراءة الكتب إلكترونياً

أظهرت نشرات دولية صادرة عن مواقع إلكترونية عالمية، مدى تحسن علاقة القارئ العربي بالكتب في السنوات الأخيرة، حيث أشارت شبكة غوغل إلى أن 5 ملايين مستخدم عربي (من مستخدمي شبكة غوغل) يهتمون بقراءة المؤلفات، في حين قدر فيسبوك عدد مستخدميه الذين يهتمون بقراءة الكتب من العرب بنحو 22 مليون مستخدم.

وفي معرض تعليقها، قالت إيمان حيلوز، مؤسس ومدير موقع "أبجد"، "تبعث هذ الأرقام بريق أمل لدى المؤلفين ودور النشر التي ظنت لفترة أنها فقدت قارئها، بيد أن هذه الأرقام تؤكد عودته مع اختلاف ملحوظ في ميوله ورغبته بقراءة المؤلفات عبر شاشات أجهزة الموبايل والأجهزة اللوحية التي تلازمه طوال الوقت، وهو ما يستدعي منا كشركات عاملة في هذا المجال تفهم رغبة القارئ واحترامها والتوجه أكثر نحو النشر الإلكتروني".