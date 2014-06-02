بالفيديو.. شاب روسي ينتحر "تفجيراً" أمام عيني حبيبته

ليس من النادر سماع قصة عاشق قاده اليأس إلى الانتحار.. إلا أن هذا الشاب الروسي تخطى الأساليب المعروفة ليقدم على تفجير نفسه أمام أعين حبيبته.

وانتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشاب روسي يدعى سيرغيي كوسولابوف وهو يتشاجر مع صديقته إيلينا ماسلاكوفا، في "غابة" بمدينة بنزا الروسية.

ويظهر الشاب بملامح يائسة، وأوضح البعض أن الشاب كان يهدد صديقته بقتل نفسه، وأنه كان يحمل معه بندقية وقنبلة يدوية. إلا أنه لم يعرف سبب المشكلة بين الطرفين.

وكانت الشرطة موجودة في المكان، وعند محاولتها إبعاد الفتاة عن صديقها، قام هذا الأخير بفكّ صاعق القنبلة اليدوية.. وتوجيه البندقية صوب قلبه وإطلاق الرصاصة.. فوقع مباشرة على القنبلة و"انفجر" أمام أعين الشرطة والحبيبة التي علا صراخها.