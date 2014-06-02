كريستيانو رونالدو.. الأكثر تسويقاً في العالم

كشفت شركة "ريبيوكوم" الرائدة في مجال بحوث التسويق الرياضي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، يعد اللاعب الأكثر تسويقاً في العالم، فيما يحل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، في المرتبة الثانية، بينما اللاعب الإسباني جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، يحتل المرتبة الثالثة.

يذكر أن النجم البرتغالي فاز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في العالم العام الماضي، ولديه 82 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و26 مليون متابع على "تويتر".

ونقلت شبكة "بي بي سي BBC" الإخبارية عن بول سميث، الرئيس التنفيذي لشركة "ريبيوكوم" قوله: "قيمة رونالدو مهمة جداً في الفرق التي يلعب بها، كما هو الحال أيضاً بالنسبة للشركات التي تتعامل معه".

وأضاف: "الوعي العالمي برونالدو هو ما رفع قوته التجارية.. فقد أصبح أحد أكثر الشخصيات المفضلة في مجال التسويق".

يأتي ذلك التقييم مع اقتراب موعد مونديال البرازيل واحتدام المنافسة بين كبار اللاعبين.