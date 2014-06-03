شاهد.. ضربة جزاء فريدة لنيمار في تدريبات المونديال

بمهارة فردية وعالية، سجل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم برشلونة الإسباني، ضربة جزاء استثنائية وفريدة خلال تدريبات الاستعداد لمونديال 2014، والذي ينطلق في 12 من يونيو الجاري في البرازيل.

ووفق صحيفة "الديلي ميل"، قام نيمار بتنفيذ ضربة الجزاء بشكل غريب للغاية من خلال التمهيد للجميع بتسديد الركلة بقدمه اليسرى، ليقوم بركل الكرة بشكل مميز بقدمه اليمنى.

وأوضحت الإعادة التلفزيونية لركلة الجزاء قدرة نيمار الرائعة على التحكم بالكرة بدرجة عالية، خاصة أن حارس المرمى توقف في مكانه يشاهد الكرة أثناء دخولها المرمى.

وبعد إحرازه ركلة الجزاء المتميزة، تسلل نيمار من التدريب للتحدث إلى صديقته برونا ماركزين، حتى إنه أخذ قبعتها على سبيل المداعبة.

وكان فريق البرازيل قد سافر إلى مدينة غويانيا، وهي مدينة في وسط البلاد، في وقت متأخر يوم الأحد الماضي للتدريب.

ويعول منتخب السامبا على نجمه البرازيلي لحصد لقب المونديال السادس في تاريخ البرازيل، كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب كأس العالم.

وينافس البرازيل على التأهل إلى دور الـ16 كل من المنتخب الكرواتي والمكسيكي والكاميروني في المجموعة الأولى من المسابقة.