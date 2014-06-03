موضة عصرية جديدة.. لحى الرجال على شكل حيوانات

اللحى الكثيفة الضخمة موضة قديمة يبدو أنها عادت من جديد، ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة، حيث يتم تشكيلها على شكل حيوانات تبدو حقيقية بشكل لا يصدقه عقل.

وتبدو لحى الرجال الحديثة للوهلة الأولى في الصور التي نشرتها صحيفة "هافينغتون بوست" البريطانية، وكأن هذه الحيوانات تسلقت وجوه هؤلاء الرجال وتشبثت بذقونهم وآذانهم.

ويستغرق هؤلاء الرجال شهوراً وربما سنوات لتشكيل لحاهم على هذا النحو الفريد.

وعلى الرغم من أن دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" كشفت أن المرأة تجد الرجل أكثر جاذبية بلحية لا يتجاوز عمرها 10 أيام، إلا أن هؤلاء الرجال قرروا الاحتفاظ بلحاهم الغريبة والمدهشة.

يُذكر أن هذه الصور جاءت في إطار حملة إعلانية بعنوان "حرر بشرتك" أطلقتها شركة نيوزيلندية لصناعة ماكينات الحلاقة للترويج لمنتجاتها.