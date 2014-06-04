رجل في ماريلاند متهم بسرقة 20 ألف قطعة بريد

وجهت السلطات الاتحادية في الولايات المتحدة إلى رجل بريد أميركي من ماريلاند، تهمة سرقة أكثر من20 ألف رسالة بريد.

وبحسب الاتهامات التي وجهتها المحكمة الجزئية في بالتيمور الأسبوع الماضي، فإن رجل البريد جيفري شيبلي لم يسلم، واختلس وسرق أكثر من20 ألف رسالة بريد، ويواجه اتهاماً عن كل رسالة بريدية سرقها أو أخر تسليمها.

وبدأت هيئة البريد تحقيقاتها في فبراير بعد أن بلغتها معلومة بأن شيبلي يسرق البريد. وبحسب وثائق المحكمة، فإن الأشياء المسروقة شملت مجوهرات وبطاقات هدايا وعقاقير طبية وجوازات سفر وشرائط أفلام.

وجاء في الوثائق أيضاً أن المحققين عثروا على أثاث خاص بمكتب البريد في منزله، في ميلرسفيل بولاية ماريلاند ، إلى جانب البريد المسروق.

وقد ألف شيبلي قصص رعب ونشر لنفسه كتاباً حمل عنوان "قصص الدم والورود". وبحسب موقعه على الإنترنت، فقد كان مستاء من عمله في البريد.

ولم يتسن الوصول على الفور إلى بريمال تارون داريا، محامي الدفاع عن شيبلي للتعليق على القضية.