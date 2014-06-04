فيديو.. طلب يدها أمام الجميع وسط مباراة لكرة السلة

لم يكن جمهور كرة السلة في لبنان يتوقع أن يشهد علناً طلب يد، في نهاية المباراة بين فريقي كرة السلة اللبنانيين الحكمة والرياضي. فقد شهدت المباراة الرابعة ضمن سلسلة نهائي بطولة لبنان في كرة السلة لناديي الرياضي والحكمة في ملعب غزير، طلباً رومانسياً جميلاً، وطريقة جديدة في البلاد لطلب الزواج أمام الجمهور والإعلام.

وفي التفاصيل، أنه خلال الوقت المستقطع للفريقين، امتلأت الشاشات المخصصة للإعلانات في الملعب بعبارة "Madonna will you marry me" تزامناً مع قيام شاب بطلب يد خطيبته التي تدعى مادونا، والتي أبدت تعجبها وذهولها بما حصل، حتى إن المعلق الرياضي على المباراة تعجب وأشاد بتلك الطريقة الشجاعة التي لم تشهدها الملاعب الرياضية في لبنان.