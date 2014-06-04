مليون بتلة ورد ستلقى فوق تمثال الحرية في 6 يونيو

ستلقي مروحية مليون بتلة ورد فوق تمثال الحرية في نيويورك، بمناسبة الذكرى الـ80 لإنزال الحلفاء في منطقة نورماندي الفرنسية.

ومن المقرر إقامة احتفال على الجزيرة، حيث يرتفع التمثال، تكريماً لما أنجزته القوات الأميركية في 6 يونيو 1944، حسب ما أفادت به قنصلية فرنسا وجمعية "الفرنسيون لن ينسوا أبداً".

وخلال النهار سترسو سفينة تابعة للبحرية الوطنية "لافاييت" في خليج نيويورك أمام التمثال، الذي قدمته فرنسا كهدية للولايات المتحدة وتم تدشينه عام 1886.

يذكر أن نحو 170 ألف مظلي و73 ألف جندي أميركي شاركوا في الإنزال في نورماندي في 6 يونيو 1944، وقد قتل 2500 منهم في ذلك اليوم على ما تقول جمعية "الفرنسيون لن ينسوا أبداً".

واحتفالاً بالذكرى الـ70 للإنزال، تستعد نورماندي لاستقبال19 رئيس دولة وحكومة، من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والأميركي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين وملكة إنجلترا إليزابيث الثانية والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وينتظر حضور نحو 1800 محارب ممن شاركوا في الإنزال وغالبيتهم باتوا فوق سن الـ90.