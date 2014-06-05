بالفيديو.. راهبة تفوز في "ذي فويس" الإيطالي

حصدت الراهبة الإيطالية كريستينا سكوتشا، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، لقب برنامج المواهب الشهير "ذا فويس" بنسخته الإيطالية، وذلك في مواجهة 3 متنافسين.

وبدت الراهبة متألقة على مسرح المسابقة، مرتدية زيها الكنسي الأسود، وهي تغني وترقص.

وعند إعلان فوزها على منافسها مغني الروك الشاب جاكومو فولي بحصولها على نسبة 62% من الأصوات، دعت الراهبة الحضور إلى تلاوة صلاة شكر.



وقالت بعد تسلمها الجائزة "هذا حلم"، شاكرة مدربها مغني الراب، جاي-اكس، لأنه "حماها" من الذين كانوا ينتقدونها.

ومنذ اختيرت للمشاركة في المسابقة، استمرت حماسة الجمهور للراهبة كريستينا بالارتفاع مسجلة أرقاماً قياسية في نسب المتابعة على تلفزيون "راي دويه" (القناة الإيطالية العامة الثانية).





ولكن الراهبة الشابة لا تحظى بالإجماع في إيطاليا، ويرى نقاد موسيقيون أن نجاحها عائد أكثر إلى الرمز الذي تمثله في بلد متأثر كثيرا بالكاثوليكية، وإلى الاهتمام الإعلامي، أكثر منه إلى موهبتها الغنائية.

وأمس الخميس، قبيل مشاركتها في الحلقة النهائية، عزت الراهبة كريستينا نجاحها غير المتوقع، إلى تعطش الجمهور للفرح.

وأثار ظهور الراهبة الإيطالية، البالغة 25 عاماً، والمتحدرة من جزيرة صقلية، في هذا البرنامج المخصص عادة للطامحين في الدخول إلى عالم النجومية والأضواء، مفاجأة وحماسة بشكل غير مألوف.

ووصلت الراهبة إلى المرحلة النهائية بعد أدائها لأغاني عدة مصنفة ضمن موسيقى الـ"بوب"، بينها أغنية "نو وان" لاليشيا كيز.

ورداً على سؤال عن احتمال صدور رد فعل سلبي من الفاتيكان إزاء مبادرتها، قالت كريستينا إنها لم تتلق بعد أي اتصال هاتفي لتأنيبها.

ووصفت كريستينا نفسها بأنها خادمة متواضعة، مؤكدة أنها ستكون سعيدة جداً للعودة إلى حياة طبيعية، إذا ما قرر المسؤولون عنها في حياتها الرهبانية إنهاء مسيرتها الإعلامية. وأضافت "أنا مسرورة جدا لأنني أغني، وسأستمر في الغناء في كل مكان".