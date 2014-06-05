بالفيديو.. عروض بهلوانية بالدراجات في شوارع لندن

في محاولة لتسليط الضوء على مشكلة عدم وجود مساحات كافية للتنقل في شوارع لندن، قام اثنان من سائقي الدراجات باستعراض مهاراتهم بعدد من الحركات البهلوانية في شوارع العاصمة البريطانية.

وأوضحت الصور التي نشرتها صحيفة "الهافينغتون بوست" البريطانية قيام الثنائي أندريه بورتون وجو سيدون، رفقة العدائين تيم شيف وبول جوزيف بتقديم عرض مذهل، عبر اعتلاء أسطح البنايات في شارع ريجينت وأداء عدد من الحركات الفريدة.

وأبهر الثنائي بورتون وسيدون جمعاً من الناس بأدائهما لاستعراض بالدراجات أعلى أحد جسور العاصمة البريطانية لندن.