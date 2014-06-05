فكر ملياً قبل الاتصال بالنجدة!

اتصلت سيدة بريطانية بشرطة النجدة بسبب خلاف مع أحد الباعة على عدد رشات الشوكولا على قطعة آيس كريم (مثلجات) اشترتها منه.

ووفق صحيفة "الديلي ميل" فإن السيدة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، اتصلت بشرطة مقاطعة "مدلاندز" الغربية حين تجادلت مع صاحب شاحنة لبيع الآيس كريم.

وأصرت السيدة خلال المكالمة على الشكوى من قلة عدد رشات الشوكولا على الآيس كريم رغم تنبيهها من الضابط الذي تلقى المكالمة أن هذا الأمر ليس من اختصاص الشرطة، إنما هو أمر اجتماعي بحت ويخص جمعيات حقوق المستهلك. وقامت شرطة المقاطعة البريطانية بتسجيل المكالمة الهاتفية التي أجرتها السيدة برقم النجدة (999) واستغرقت دقيقة واحدة، في إطار حملة لإقناع الجمهور بعدم إساءة استخدام الرقم المخصص للطوارئ.

من جانبه، صرح "جيم أندرونوف"، رئيس مركز اتصالات الشرطة، قائلاً "إن الاتصال الذي استغرق دقيقة يمكن أن يؤخّر رد الشرطة على مكالمة حقيقية لطلب النجدة وفي حادث حياة أو موت، وهذه الدقيقة هي وقت طويل للانتظار". وكانت شرطة مقاطعة كليفلاند في شمال شرق انجلترا كشفت هذا العام أن شاباً اتصل بالنجدة للإبلاغ عن وجود ذبابة في المثلجات التي كان يأكلها، فيما طلبت امرأة إرسال سيارة لإيصالها إلى منزلها بحجة عدم وجود رصيد في هاتفها المحمول لطلب سيارة أجرة.

كما أصدرت الشرطة البريطانية مؤخراً لائحة بالمكالمات الخادعة المسجلة لطلب النجدة، شملت شكاوى من وجود ديدان في حاوية القمامة، ومن الكتابة على الجدران والكلاب الضالة، واستفساراً من رجل عن حبوب منع الحمل، لحثّ الناس على التفكير ملياً قبل الاتصال برقم النجدة (999).