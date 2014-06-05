ناشطة في "فيمين" تحطم تمثال شمع لبوتين

حطّمت ناشطة نسوية في منظمة فيمين الخميس تمثال شمع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في متحف غريفان في باريس، بعد أن انهالت عليه بعصا خشبية هاتفة "بوتين الديكتاتور"، قبل ساعات على وصوله إلى العاصمة الفرنسية، بحسب مراسل فرانس برس.

واقتادت الشرطة الناشطة الشقراء العارية الصدر بين تماثيل خوان كارلوس وباراك أوباما وفرنسوا هولاند وانغيلا ميركل، فيما سقط تمثال بوتين أرضا ورأسه محطم.

ودعي الرئيس الروسي إلى فرنسا بمناسبة الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في النورماندي.

ومن المقرر أن يتناول بوتين مساء الخميس العشاء مع هولاند ويلتقي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها القادة الغربيون محادثات مباشرة مع بوتين منذ ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا.