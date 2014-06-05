5 فرنسيين يوحدون الديانات برحلة حول العالم

أنهى خمسة فرنسيين من أديان ومعتقدات مختلفة، رحلة حول العالم بحثاً عن قواسم مشتركة توحد البشر أبعد من انتماءاتهم الدينية، من الصين إلى الأرجنتين مروراً بكينيا وحتى بالفاتيكان.

وفي جولة استمرت عشرة أشهر وشملت حوالي أربعين بلداً، قام إيلان واسماعيل وصامويل وفيكتور وجوسلان، الأعضاء في جمعية كويكزيستيه، بزيارة عدد كبير من الجماعات من شتى الأديان والمعتقدات في العالم، من الاحيائيين في بوركينا فاسو إلى الشيناتويين في اليابان.

وأوضح إيلان سيالوم، "أن المرء يحتاج للذهاب إلى الآخر ليعرف نفسه"، مشيراً إلى أن هذه الجولة حول العالم أعطته دافعاً للتجذر أكثر في ديانته اليهودية.

من ناحيته، قال صامويل غرزيبوفسكي: "على الصعيد الشخصي، كلما كان لدينا احترام لإيمان الآخرين، زاد احترامنا لإيماننا".

وهذا الكاثوليكي هو صاحب فكرة تأسيس الجمعية في 2009، عندما كان في سن الـ16، لدى متابعته لتطورات النزاع الإسرائيلي– الفلسطيني، إبان الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والتي لاقت تأييداً في بعض الأوساط في فرنسا.

وقال إسماعيل مجذوب، وهو شاب مسلم، "لسنا بحاجة إلى هذا الأمر في فرنسا حيث لدينا ما يكفي من التوترات الاجتماعية".

كذلك أعطى جوسلان ريث، الذي يصنف نفسه ضمن خانة "اللادريين"، حصيلته للرحلة قائلا: "لقد أثبتنا أن خمسة شبان فرنسيين من ديانات مختلفة بإمكانهم العيش سويا".

وبعد عودتهم من كندا نهاية أبريل، بدأ الشبان الخمسة في منطقة بريتانييه، جولة في فرنسا تستمر شهرين، بهدف مشاركة خبراتهم في مجال التعايش بين الأديان.

والهدف من رحلتهم حول العالم التعرف إلى المبادرات المتخذة في مختلف البلدان لصالح الحوار بين البشر أياً كانت معتقداتهم وقناعاتهم.

وقال فيكتور غريزيس، "لقد تأثرنا كثيراً بصدق الناس الذين التقيناهم". وهذا الشاب الملحد يؤكد أنه غير راض عن العادة الفرنسية القائمة على إلغاء الدين من الحياة العامة، خشية أن يؤدي ذلك إلى التقوقع حول الذات.

ويكفل النظام الفرنسي العلماني، حرية المعتقد ووقوف الدولة على مسافة واحدة من كل الأديان. وأراد دعاة العلمانية التي أرسيت كنظام للدولة الفرنسية في 1905، تطويق نفوذ الكنيسة الكاثوليكية على الحياة العامة والتأكيد على ضرورة بقاء الدين حكراً على الحياة الشخصية.

وأشار فيكتور غريزيس، إلى أن التلفظ بكلمة ديانة يثير فورا خوفا كبيرا. مشروعنا شديد التمسك بالعلمانية والجمهورية.

وقد ألتقى الشبان الخمسة لدى عودتهم من جولتهم العالمية، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي أظهر حماسة كبيرة إزاء المشروع.

وجلب الشبان الخمسة، وجميعهم طلاب حاليون أو سابقون في باريس، من جولتهم تسعة أقراص صلبة للقاءاتهم مع أكثر من 400 شخص، ومن بين المبادرات التي أثرت فيهم كثيراً مشاركتهم في "الليلة الطويلة للأديان" وهي مبادرة في دور عبادة مختلفة في برلين.

وبعد هذه المبادرة في العاصمة الألمانية، تراجعت الأعمال المعادية للمسلمين أو لليهود، بحسب إسماعيل البالغ 20 عاما، أصغر عضو في الفرقة.

وقد شعر كل واحد من الشبان الخمسة في لحظة من اللحظات بالوحدة، كما حصل مع إسماعيل في أميركا اللاتينية حيث تنتشر الديانة الكاثوليكية على صعيد واسع، أو فيكتور الذي حاول تفسير إلحاده لأشخاص مسلمين في مصر كانوا يجيبونه "كلا، أنت مسيحي".

ومن بين المحطات التي أثارت أملاً لدى الشبان الخمسة، زيارتهم لقرية فلسطينية ومستوطنة يهودية. وكتب هؤلاء على الموقع الخاص برحلتهم "إذا ما كان الشر الموجود هنا ينتشر بسهولة في العالم أجمع، فإن الأمر قد يكون نفسه بالنسبة للخير أو للسلام".