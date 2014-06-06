بالصور.. شاب ثلاثيني فتاة أحلامه عجوز تسعينية

البحث عن "فتاة الأحلام" فكرة تشغل الشباب في جميع أنحاء العالم، فالبعض يفضلونها شقراء، بينما آخرون يهتمون بالقوام الرشيق، فيما العديد تجذبهم الشخصية القوية. لكن من الواضح أن كل المقاييس السابقة تختلف بالنسبة إلى الشاب كيلي جونز البالغ من العمر 31 عاماً، الذي يفضلها عجوزاً مسنة، إذ يعتبرهن ناضجات ومليئات بالحيوية.

ووفق صحيفة "الديلي ميل" فإنها ليست المرة الأولى التي يواعد فيها جونز امرأة مسنة، إذ بدأ يكتشف ميوله عندما أغرم للمرة الأولى في حياته بسيدة خمسينية عندما كان عمره 18 عاماً وخاض تجربة عاطفية معها جعلته لا ينجذب بعد ذلك لفتيات من جيله.

ويواعد جونز حالياً خمس نساء معاً تزيد أعمارهن عن 60 عاماً، لكن قلبه يميل إلى أكبرهن سناً الجدة مارجوري ماكول البالغة من العمر 91 عاماً، حيث صارح والدته بحقيقة مشاعره تجاه مارجوري، حرصاً منه على أن تكون العلاقة "جدية".

من جانبها، أكدت والدته أنها أدركت مؤخراً حقيقة عشق ابنها للمسنات قائلة: "في بداية الأمر ظننت أنها مجرد مرحلة وستنقضي.. فالأولاد دائماً يغرمون بمعلماتهم في المدرسة.. لكن سرعان ما تختفي هذه المشاعر بمرور تلك المرحلة العمرية.. لكن بالنسبة لجونز لم تختف" وأضافت: "عندما عرفني على حبيبته التسعينية هنا فقط أدركت أنها ليست مرحلة عمرية وإنما حقيقة".

وأنكر كايل سعيه لأي منفعة مادية من وراء علاقته مع صديقته العجوز، مؤكدا أنه يحبها لشخصها ولا يخجل باصطحابها في الأماكن العامة وتبادل القبلات معها كأي حبيبين.