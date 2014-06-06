بالفيديو.. مطعم فريد من نوعه للرضع فقط

بهدف التركيز على ضرورة اختيار الطعام الصحي للأطفال، افتتح أمس الخميس في كلافام ببريطانيا أول مطعم خاص بالرضع، حيث يقوم بتقديم وجبات صحية بناء على عادات غذائية سليمة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" يهدف المطعم إلى مساعدة الأمهات والآباء في استشارة خبراء تغذية لمعرفة كيفية تدريب الطفل على عادات الأكل الصحية في وقت مبكر، وذلك بجعل أوقات الطعام ممتعة من خلال اللعب.

ويضم مطعم الفطام ويني منطقة مخصصة للألعاب الحسية لإدخال البهجة على الأطفال قبل البدء في تناول الطعام، كما يتميز بقائمة طعام تفاعلية ملونة، صممت باستخدام لمسات تكنولوجية وفنية لتلائم أصابع الأطفال، حتى يتسنى لهم اختيار الطعام بأنفسهم عن طريق اللمس.

وتعتمد تلبية طلب الطفل من الطعام على عدد المرات التي يلمس فيها اختياره من صور الخضروات والفواكه الملونة الموجودة في القائمة خلال 30 ثانية.. فإذا كرر لمسها عدة مرات فهذا معناه أنه ليس اختيارا عشوائيا، وعندها يسارع النادل بتقديم الطعام للطفل.

وأوضح استشاري تغذية الرضع كلير بيسلي أنه "كلما حاولنا إشراك أبنائنا في إعداد الطعام عن طريق لمس الخضروات والفواكه، فهذا يجعلهم أكثر تمييزا للطعام الصحي".

وأضاف: 'السماح لهم بلمس وشم رائحة الطعام يجعلهم يشعرون بذاتهم، وفي المقابل ينمي لديهم محاولة تذوق كل ما هو جديد".

علاقة الطفل بالطعام تبدأ من أول وجبة تقدم له في حياته، هكذا أكد صاحب المطعم بول ليندلي، مشيرا إلى أن هذه الوجبة يجب أن تكون صحية في المقام الأول وممزوجة بالمرح حتى ينعم جيل المستقبل بصحة أفضل.