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فيديو يخطف الأنفاس.. طفل يتدلى من الطابق الخامس

المصدر: العربية.نت
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نجا طفل برازيلي من الموت المحتّم بعد أن صعد إلى حافة شرفة منزلهم في ‏الطابق الخامس، بينما كانت أمه نائمة في غفلة عما يجري.

وأظهر مقطع الفيديو الطفل، الذي لم يتخطّ الثالثة من عمره، وهو معلّق على حافة الشرفة، بينما تجمّع حشد كبير من الناس وهم يصرخون ‏طلباً لإنقاذه، فيما تمكّن عدد منهم من الصعود ودخول الشقة والإمساك بالطفل.

وقال منقذو الطفل، بحسب موقع يوتيوب الذي نشر الفيديو، إنهم عند دخولهم الشقة وجودوا الأم نائمة ولا تعلم بما يحدث لطفلها، فيما طالبها الناس ‏بأن تكون أكثر مسؤولية وحرصاً على سلامة ابنها.

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