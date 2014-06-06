معالج في حديقة حيوانات يصاب بسهم مهدئ بدل الغوريلا

خلال إجراء تمارين على هروب غوريلا في حديقة للحيوانات بمدينة تينيريفي في جزر الكناري، قام طبيب بيطري عرضاً بإطلاق سهم يحوي مادة مهدئة أصابت معالجا، ما اضطر هذا الأخير للبقاء ثلاثة أيام في المستشفى.

وأفادت حديقة "بارك لورو" في بيان، أن "أحد معالجي الحيوانات أصيب عرضا بسهم مهدئ عادة ما يبقيه البيطريون جاهزا في مثل هذه الحالات".

إلا أن المتحدثة باسم الحديقة باتريسيا ديلبونتي نفت معلومات نشرتها الصحافة الإسبانية عن ارتداء الحارس زيا شبيها بالغوريلا أثناء الحادث مما تسبب في تضليل البيطري.

وقالت لوكالة فرانس برس "لم يكن يرتدي أي زي تنكري وما حصل مع البيطري ليس من باب الالتباس بتاتا. إنه حادث عرضي".

وتولت أجهزة الطوارئ الطبية فورا العناية بالمعالج قبل نقله إلى مستشفى تينيريفي الجامعي الذي تمكن من مغادرته الخميس.

وقالت حديقة الحيوانات إن المعالج "تعافى بالكامل".