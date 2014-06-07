بالصور.. كيم كارديشيان المكسيكية زعيمة عصابة

تكرر في الآونة الأخيرة ظهور شبيهات للنجمة الأميركية كيم كاردشيان حول العالم، لكن كلوديا أوتشوا فيليكس المكسيكية هي الأكثر شبها لها.

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، تستخدم كلوديا، التي تبلغ من العمر 27 عاماً، وسائل التواصل الاجتماعي للتباهي بأسلوب حياتها، حيث تنشر الكثير من صورها الخاصة، من بينها صورة وهي تحمل بندقية، وأخرى ترتدي فيها ملابس جريئة، بالإضافة إلى صور لأبنائها الثلاثة وسط أكوام من النقود.

وترددت أنباء أن الشابة كلوديا، الملقبة بـ"إمبراطورة أنتراكس"، ستكون زعيمة فريق الاغتيالات الخاص بعاصبة تجارة المخدرات المعروفة باسم "سينالوا". إلا أن كلوديا أنكرت هذا الأمر.

وترفض أوتشوا، الأم لثلاثة أبناء، أن تتوارى عن الأنظار، حيث ترتاد الملاهي الليلية، لكن مع حراسة مسلحة كثيفة عقب انفصالها عن زوجها.

يذكر أن مصادر في المخابرات الأميركية أكدت أن كارتل سينالوا يتزعم أكبر شبكة للمتجارة بالمخدرات في العالم، ويعتقد أنها مسؤولة عن جزء كبير من الهيروين المهرب إلى أميركا.