بالفيديو.. كواليس زفاف كيم كارديشيان

كشف مقطع دعائي قصير للموسم التاسع لتلفزيون الواقع الخاص بعائلة كيم كارديشيان، عن جانب من كواليس حفل زفاف النجمة الأميركية، والذي تمكنت عائلتها من الاحتفاظ به لحين بدء الموسم الجديد.

وأوضح "التريلير" الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" كواليس الحفل، حيث تضمن إطلالتها الأولى بالفستان الأبيض وسط مجموعة من أقاربها قبل خروجها من غرفتها لبدء مراسم العرس.

كما أظهر صياح وهتاف معجبيها والذي اختلط بالدموع على طول طريقها لقاعة الزفاف.

وتضمن التريلر الذي لم يتعد الدقيقتين، نظرة خاطفة على استعدادات كارديشيان، البالغة من العمر 33 عاماً، الأخيرة لحفل الزفاف واللحظة الأولى لارتدائها الفستان.

ويعد الموسم الجديد من حلقات تلفزيون الواقع موسما صعبا على كيم وشقيقتها الصغرى كلوي لما يحمله من تفاصيل وتحديات جديدة.

يذكر أن كلوي البالغة من العمر 29 انفصلت عن زوجها لاعب كرة السلة لامار أودوم بعد أشهر من الخلافات بينهما تردد أن سببها مشاكل أودوم مع تعاطي المخدرات وخيانته لزوجته.

وكانت كلوي الأخت الصغرى في عائلة كارداشيان، تزوجت من أودوم البالغ من العمر 34 عاما في سبتمبر 2009.