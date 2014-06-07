رائد فضاء ينشر أول مقطع فيديو "فاين" من الفضاء

قام رائد الفضاء الأمريكي "ريد وايزمان" بنشر أول مقطع فيديو من الفضاء، وذلك على خدمة مشاركة الفيديو القصير "فاين".

وقال وايزمان إن المقطع الذي سجله هو عبارة دورة واحدة حول مدار الأرض من محطة الفضاء الدولية ويظهر فيها أن الشمس لا تغيب أبدًا وتدور على نحو موازٍ مع "خط منطقة الشفق"، وهو خط التحرك الذي يفصل بين الجانب المضيء والمظلم من الأرض.

وليست هذه المرة الأولى التي تتم فيها المشاركة على شبكات التواصل الاجتماعي من الفضاء، حيث قام رائد الفضاء "مايك ماسيمينو" في 12 مايو 2009 بنشر أول تغريدة من الفضاء على موقع التدوين المصغر "تويتر".