عاصفة ترابية تحدث كارثة في مباراة بالخرطوم

تحول إستاد الخرطوم الذي كان يحتضن مباراة لكرة القدم مساء الجمعة بين فريقي "الهلال" السوداني و"فيتا كلوب" الكونغولي إلى ساحة كوارث، عندما تعرض عشرات المشجعين إلى إصابات خطيرة بسبب سقوط لوحة إعلانية ضخمة على رؤوس المشجعين عندما اجتاحت عاصفة ترابية عاتية الاستاد أثناء مجريات المباراة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن عشرات الآلاف من المشجعين احتشدوا بـ"استاد" الخرطوم لمشاهدة مباراة في البطولة الإفريقية للأندية الأبطال بين فريقي الهلال السوداني وفيتا كلوب الكنغولي كانت تجرى في شوطها الثاني مساء الجمعة بتقدم الهلال بهدف، هبت عاصفة ترابية صاحبتها أمطار مما اضطر حكم المباراة إلى إيقافها مؤقتاً.

لكن قوة العاصفة أﺩت لتدني ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ، وسقوط لافتة إعلانية حديدية ضخمة كانت مثبتة على الجانب الشرقي من الإستاد على رؤوس العشرات من المشجعين، ما تسبب في حدوث إصابات خطيرة وسط الجماهير، وفيما شرعت السلطات في إجلاء المصابين لم تكف عربات الإسعاف الموجودة لإجلاء جميع الجرحى، كما تعرض قائد الفريق السوداني إلى إصابة في رأسه نتيجة قذفه بحجر من قبل أحد المشجعين.

وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوماً عنيفاً على إدارة الملاعب بالسودان لعدم ضمان إجراءات السلامة في بعض ملاعب كرة القدم ما تسبب في حدوث إصابات خطرة خلال المباراة.

والغريب أن حكم مباراة الهلال السوداني وفيتا الكنغولي استأنف اللعب بعد هدوء العاصفة الترابية وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق بعد أن استطاع فيتا إحراز هدف من ضربة جزاء عدّل بها نتيجة اللقاء.