فيديو.. "علكة" أوباما إهانة للنشيد الوطني الفرنسي

أثار مضغ الرئيس الأميركي باراك أوباما علكةً خلال جزء من مراسم إحياء الذكرى السبعين لإنزال الحلفاء في منطقة "نورماندي" الفرنسية، موجة تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي. ووصف عدد من المستخدمين هذه الحركة بأنها "مبتذلة" أو "مشينة".

وكتبت إحدى المغردات على تويتر: "أوباما، ابصق هذه العلكة يا قليل الأدب"، فيما كتب مستخدم آخر: "أوباما يمضغ العلكة خلال أداء النشيد الوطني الفرنسي، ألا تريد أيضاً مشروبات غازية؟". في حين رأى آخرون في خطوة أوباما دليلاً على ارتياح الرئيس الأميركي وهدوء أعصابه.

وقد سبق لأوباما أن شوهد يمضغ العلكة خلال مراسم تأبين الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا في ديسمبر 2013، ما أثار حينها أيضاً موجة ردود فعل على الإنترنت.

وغالباً ما يتلقى الرئيس الأميركي الذي كان مدخناً في السابق، انتقادات بسبب كثرة مضغه للعلكة في المناسبات العامة، وهو ما يعزوه مقربون منه إلى رغبة أوباما في كبح رغبته في التدخين.