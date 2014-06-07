فيديو... قط يعلم صغيريه فنون القتال

كشف فيديو طريف قيام قط بتعليم صغيريه فنون اللكم عندما شاهدهما يتشاجران.

ويبدأ الفيديو الذي بثه مستخدم يدعى kamzer بقطين صغيرين للغاية وهما يتصارعان على طاولة داخل مطبخ.

وفجأة، يظهر القط الأب في المشهد، ويصعد على الطاولة، ويقف بجوارهما وهو يعلمهما على الهواء كيفية تسديد اللكمات، نقلا عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أمس الجمعة.

ويربت القط الأب عليهما أثناء الشجار في محاولة لإيصال رسالته عن فنون القتال، دون أن يتدخل لإنهاء المعركة.

ويستمر القط الأب رافعا قدميه في ابتهاج إلى جانب صغيريه المتشاجرين، إلى أن يظهر في المشهد، ما يمكن أن تكون القطة الأم التي تتدخل لفض الشجار.