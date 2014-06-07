فيديو يهز الصين.. طفل يدخن سيجارة والناس يضحكون

هز مقطع مصور انتشر كالنار في الهشيم لطفل يدخن الرأي العام الصيني وكل من شاهده على السواء. وظهر في الفيديو المروع طفل لم يكد يبلغ الثالثة من عمره جالساً في الطريق ينفث دخان سيجارته كمحترف، فيما بدا المتجمهرون حوله يضحكون ويقهقهون دون أي حس بالمسؤولية، ودون أن يعمد أي راشد مسؤول إلى وقف تلك الجريمة العلنية بحق طفل صغير لا يدرك أفعاله.

وقد أثار الفيديو الذي نشر على موقع "لايف ليك" حفيظة كل من شاهده، وفتح النقاش من بابه الواسع حول عادات التدخين في الصين ومعدل انتشاره في بلد يقدر فيه عدد المدخنين بحوالي 300 مليون شخص، 53% منهم من الرجال.

ويأتي هذا الفيديو بعد انتشار فيديو سابق لوالد يعلم ابنه البالغ من العمر سنتين فقط كيفية إشعال السيجارة وتدخينها.