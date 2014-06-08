بالفيديو.. شمبانزي يطبخ ويعزف و"يدردش" عبر الكمبيوتر

في حقيقة أقرب للخيال، يستطيع البونوبو كانزي، وهو أحد فصائل الشمبانزي المعروفة بشدة ذكائها، التواصل مع البشر عبر محادثات "الدردشة" على الكمبيوتر، إضافة إلى طهي الطعام وعزف الموسيقى.

وقال العلماء، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن كانزي، البالغ من العمر 33 عاماً، يمتلك حصيلة لغوية كبيرة على لوحة المفاتيح تمكّنه من متابعة المحادثات والمشاركة فيها.

ويتقن كانزي استخدام 500 كلمة في الدردشة مع أصدقائه من البشر، غير أنه يستطيع فهم نحو 3000 كلمة، والمثير في الأمر والجديد أيضاً هو أنه أول بونوبو يتعلم هذه الكلمات تلقائياً دون أي تدريب مباشر.

وقالت الدكتورة جاريد تاجيالاتيلا، خبيرة السلوك الحيواني "بمتابعة كانزي لمئات الساعات، اكتشفنا أن حصيلته اللغوية ليست مجرد مفردات فحسب، وإنما تصل إلى حد "العبارة" كما يطلق عليها الباحثون.

وأضافت تاجيالاتيلا: "كانزي يستطيع أن يكوّن عبارة من كلمتين متناسقتين".

ومن خلال الملاحظة والتشجيع، تمكن كانزي من تعلم بعض المهارات اليدوية كالطبخ وعزف الموسيقى، حيث يظهر كانزي في عدد من الصور التقطها خبراء السلوك القائمون على دراسة تصرفاته وتنمية مهاراته، وهو يجمع الأعواد الخشبية من الأرض بكل حذر، حتى لا يؤذي نفسه، ويقوم بإشعال عود الثقاب استعداداً لتحضير الطعام.

ويستطيع كانزي أيضاً أن يضع المقلاة على النار لعمل "العجة" أكلته المفضلة، ثم إطفاء النار بسكب الماء عليها فور الانتهاء من طهي الطعام.

يذكر أن القرود من فصيلة البونوبو تتشابه مع الإنسان في 98 إلى 99% من مادة الحمض النووي الـDNA وهي مهددة بالانقراض، وتقدر أعدادها بين 10 و50 ألفاً في العالم، وجميعها متواجدة في جمهورية الكونغو.