لبناني يتحدى الشلل ويتسلق صخرة الروشة في بيروت

تحدى شاب لبناني ثلاثيني، الأحد، إصابته بالشلل النصفي، ونجح في تسلق صخرة الروشة قبالة شاطئ بيروت والتي ترتفع حوالى 70 متراً، مستخدماً حبال تسلق، وإشراف فرقة عسكرية في الجيش اللبناني.

وقال الشاب ويُدعى مايكل حداد إثر انتهاء مهمته التي تجمعت حشود لمشاهدتها: "أردت توجيه رسالة للحفاظ على البيئة وعلى الطبيعة والثروة الحيوانية في لبنان".

وأضاف مستخدماً مكبر الصوت بعدما رفع العلم اللبناني على صخرة الروشة أنه اختار هذه الصخرة لأنها رمز يجمع اللبنانيين، وللتنبيه للمخاطر التي تتعرض لها البيئة البرية والبحرية في لبنان.

وأجرى حداد على مدى 3 أشهر تدريبات شاقة مع فوج مغاوير البحر في الجيش اللبناني.

وجرى هذا النشاط بحضور مسؤولين سياسيين وعسكريين لبنانين، إضافة إلى سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان أنجلينا ايخهورست.