انهيار جزء من جسر "أقفال الحب" في باريس

انهار جزء من سياج جسر الفنون في باريس، حيث علقت الكثير من "أقفال الحب" التي يعلقها آلاف السياح بعد ظهر الأحد، ما أدى إلى إخلاء الجسر على ما أفادت مفوضية الشرطة.

وقال مسؤول في الشرطة "وقع ذلك قرابة الساعة 17,50 وقد انهار جزء من سياج الجسر يمتد على 2,40 متر من دون وقوع إصابات".

وقد توجه إلى المكان مهندس معماري من مفوضية الشرطة ومسؤولون من بلدية باريس. وأوضح المصدر ذاته أن الجسر سيعاد فتحه بعد وضع "حاجز حماية".

ويوفر جسر "لو بون ذي زار" فوق نهر السين عند مستوى متحف اللوفر أحد أجمل المناظر في باريس ومعروف في العالم بأسره بـ"أقفال الحب" التي يعلقها العشاق على طول سياج الجسر قبل أن يرموا المفتاح في مياه السين.

وهذه الظاهرة التي أثارت جدلاً تعتبر الآن من نقاط الجذب السياحي في العاصمة الفرنسية، إلا أنها تقلق البلدية التي تبحث عن "بدائل فنية وبيئية" لهذه الحماسة التي "تطرح مشاكل تتعلق بالسلامة والجمالية".

وأطلقت أميركيتان تعشقان باريس عريضة في مارس الماضي لمطالبة البلدية بإزالة هذه الأقفال التي تؤثر برأيهما على السلامة ونوعية حياة سكان المدينة.

وهذه الظاهرة موجودة في كل القارات وفي ألمانيا وروسيا والصين وإيطاليا، وقد حطت رحالها على جسر "بون دي زار" العام 2008.

وكانت محدودة حتى العام 2010 إلا أن هذه الأقفال باتت تغطي السياج الممتد على 150 متراً وانتقلت إلى جسور باريسية أخرى. وقد سجل تعليق حوالي 40 قفلا مؤخراً في أعلى قمة برج إيفل.