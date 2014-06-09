العاهل الأردني والملكة رانيا يحضران حفل تخرج ابنتهما

حضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبدالله اليوم حفل تخرج ابنتهما الأميرة إيمان عبدالله الثاني، من مدرسة أكاديمية عمان الدولية، منهية بذلك مرحلة الدراسة الثانوية.

وألقت الملكة رانيا كلمة في حفل التخريج هنأت فيها الخريجين والخريجات، وقالت فيها "نفاخر بكم الدنيا، فأنتم نتاج سنوات من الحب والرعاية والإيثار والتضحية، أهلكم فعلوا كل ما بوسعهم وما "ليس بوسعهم" لكي تكونوا الأفضل، ولكي تكونوا سالمين ومرتاحين وسعداء شاركوني في شكرهم.

وأضافت "أنا اليوم جاي أفرح فيكم؛ وجاي كمان أفرح معكم... جاي أحضر تخريج ابنتي نجمتي إيمان".

وقالت نحن الأمهات والآباء يزداد إيماننا حين نرزق بمولود ويكبر مع كل نعمة وذرية يكرمنا بها سبحانه؛ إيماننا بكل ما هو طيب، وندعو الله أن يحميهم ويكون معهم.

وختمت كلمتها بالقول "كبرتم.. وأصبحتم نجوم 2014... منها لأعلى! رفعتوا راسنا الله يوفقكم وألف مبروك".