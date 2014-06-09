عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

العاهل الأردني والملكة رانيا يحضران حفل تخرج ابنتهما

المصدر: العربية.نت
الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله يحضران حفل تخرج الأميرة إيمان في مدرسة أكاديمية عمان الدولية
رابط مختصر

حضر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وزوجته الملكة رانيا العبدالله اليوم حفل تخرج ابنتهما الأميرة إيمان عبدالله الثاني، من مدرسة أكاديمية عمان الدولية، منهية بذلك مرحلة الدراسة الثانوية.

العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته

وألقت الملكة رانيا كلمة في حفل التخريج هنأت فيها الخريجين والخريجات، وقالت فيها "نفاخر بكم الدنيا، فأنتم نتاج سنوات من الحب والرعاية والإيثار والتضحية، أهلكم فعلوا كل ما بوسعهم وما "ليس بوسعهم" لكي تكونوا الأفضل، ولكي تكونوا سالمين ومرتاحين وسعداء شاركوني في شكرهم.

العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته

وأضافت "أنا اليوم جاي أفرح فيكم؛ وجاي كمان أفرح معكم... جاي أحضر تخريج ابنتي نجمتي إيمان".

العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته

وقالت نحن الأمهات والآباء يزداد إيماننا حين نرزق بمولود ويكبر مع كل نعمة وذرية يكرمنا بها سبحانه؛ إيماننا بكل ما هو طيب، وندعو الله أن يحميهم ويكون معهم.

العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته

وختمت كلمتها بالقول "كبرتم.. وأصبحتم نجوم 2014... منها لأعلى! رفعتوا راسنا الله يوفقكم وألف مبروك".

العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته العاهل الأردني والملك رانيا في حفل تخرج ابنته

كلمات دالّة

#العاهل الأردني, #الملكة رانيا, #الأردن, #حفل تخريج, #طالبات, #طلاب, #الاميرة إيمان

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر