ملكة جمال الولايات المتحدة.. مدربة "تايكوندو"

تنافست نساء من الولايات الأميركية جميعها الأحد على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الذي نالته في نهاية المسابقة نينا سانشيز المدربة السابقة لفن التايكوندو.

ورداً على سؤال إن كانت بحاجة إلى حماية خلال مسابقة الجمال، ردت الشابة البالغة من العمر 24 عاماً ممازحة "أقدر الأمن الموفر لنا، لكنني أثق بقدراتي".

وبدأت سانشيز التي انتخبت ملكة جمال نيفادا والتي تتقن الفنون القتالية بتعليم التايكوندو عندما كانت مراهقة وقد أصبحت بعد ذلك مدربة.

وقد شاركت 51 شابة من كل الولايات الأميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن في هذه المسابقة التي نظمت في مدينة باتون روج (ولاية لويزيانا).

وتقدم في إطار هذا الحفل الذي يجري وفق المعايير التقليدية عروض بفساتين السهرة ولباس البحر ومقابلات ومنحة دراسية لكي تبقى حاملة اللقب الدراسة نصب عينيها.

وقد أطلقت مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة في العام 1952، وهي تخول حاملة اللقب المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون. والمسابقتان من تنظيم دونالد ترامب صاحب الإمبراطورية العقارية الأميركية.