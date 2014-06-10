بالصور.. "اللوك الطبيعي" مقابل "الإفراط بالتبرج"

سارت في الآونة الأخيرة موضة "اللوك الطبيعي" للنساء، أي باستخدام القليل من التبرج، حيث يعتقد الكثيرون أن الرجال يفضلون النساء باللوك الطبيعي على النساء اللواتي يفرطن في استخدام المكياج.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور النساء والفتيات بـ"اللوك الطبيعي"، إلا أن هذه الموضة تشعر بعضهن بالضغط، حيث على المرأة أن تبدو رائعة الجمال لكن من دون مكياج!

وقامت صحيفة الـ"ديلي ميل" البريطانية باختبار لمعرفة ما إذا كان معتقد أن "اللوك الطبيعي" أجمل من "اللوك المتكلف" (الذي يعتمد على الإفراض بمواد التبرج) صحيحا، بمشاركة 3 من قارئاتها وإحدى الموظفات لديها.

وقام أخصائي تجميل بالاعتناء بالفتيات الأربع، وأعطى لكل واحدة منهن "لوكين" مختلفين، واحد "طبيعي" وآخر "متكلف".

وعرضت صور كافة "اللوكات" (أي صورتي كل مشتركة بـ"اللوك الطبيعي" و"اللوك المتكلف") على لجنة تحكيم مكون من أخصائيين بمجال الجمال.

وأبدت لجنة التحكيم تفصيلها للوك الطبيعي، فيما تفاوتت آراء الفتيات المشاركات بالاختبار، حيث أعجبت كلهن بـ"لوكها الطبيعي" إلا أن بعضهن فضل عليه "اللوك المتكلف".

وفي هذا السياق، أعطى خبير المكياج، ميكي فيليبس، والذي اعتنى بالعديد من النجوم، نصائحه لتبرج "طبيعي"، والتي تتلخص بوضع "طبقات" من المكياج بدلا من استخدام كريم أساس واحد يكون "سميكا".

ومن أهم نصائح فيليبس لمكياج طبيعي:

- البدء بتحضير البشرة للمكياج ليدوم هذا الأخير لفترة أطول.

- اختيار كريم لإخفاء عيوب البشرة "كونسيلير" concealer بلون أفتح من لون بشرة الفتاة بدرجة أو اثنتين، ووضعه في محيط العينين وعلى الأنف وفوق الشفاف.

- اختيار كريم أساس "فاوندايشون" foundation من نفس لون البشرة في منطقة الفك. ووضعه على كامل الوجه ليندمج من الـ"كونسيلير".

- بعدها توضع "الباودر" النصف الشفافة translucent powder ويليه المسمر "برونزر" bronzer الذي يجب أن يكون أدكن بدرجة أو اثنتين من لون البشرة.

يذكر أن الدراسات كشفت أن المرأة غالباً ما تستيقظ قبل شريك حياتها لتتمكن من وضع المكياج، كما أن 41% من النساء العاملات اعترفن أنهن يتركن العمل قبل انتهاء الدوام للغرض نفسه.